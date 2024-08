Abgabenbetrug im Burgenland: Bedingte Haft für Ex-Gemeindemitarbeiter

Vor Gericht bekannte sich der Angeklagte schuldig und gab an, aufgrund finanzieller Probleme gehandelt zu haben. Nach der Aufnahme von Krediten für eine Wohnung und ein Reihenhaus sei er in eine Schuldenfalle geraten, die ihn schließlich zu den illegalen Machenschaften verleitete. "Ich habe das einfach unterschätzt", gestand er. Nach der Trennung von seiner Frau blieb er mit Schulden in Höhe von 250.000 Euro zurück und sah keinen anderen Ausweg, als die Abgaben zu manipulieren.

Die Staatsanwaltschaft legte dar, dass der Mann über Jahre hinweg systematisch falsche Beträge verlangte. So kassierte er beispielsweise 500 statt der vorgesehenen 50 Euro für Verwaltungsaufwand und führte nur den geringeren Betrag an die Gemeinde ab. In manchen Fällen stellte er sogar fiktive Gesamtbeträge in Rechnung.