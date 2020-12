Ab dann wusste Doskozil von Commerzialbank-Pleite

1. Info um 14.17 Uhr

Die erste Mitteilung von einer Schieflage der Bank habe er am 14. Juli um 14.17 Uhr von Marlies Stubits, für die Landesfinanzen zuständige Spitzenbeamtin im Landhaus, erhalten, gab Doskozil zu Protokoll. Per SMS habe sie ihn informiert, dass „heute Abend ein gröberes Problem“ bei einer Bank mit Burgenland-Konnex bekannt würde und man den Landeshauptmann informieren wolle. Um 18.29 Uhr sei er von Finanzmarkt-Vorstand Helmut Ettl (er sollte am späten Donnerstagnachmittag aussagen) telefonisch informiert worden, mit einem Fortbestand der Bank sei „nicht zu rechnen“.

Um 21 Uhr habe er mit Landesholding-Chef Hans Peter Rucker telefoniert, ob das Land oder Landesgesellschaften von der Bankenpleite betroffen sein könnten (die Energie Burgenland verlor fünf Millionen Euro). Kurz vor Mitternacht habe ihm Ettl die Schließung der Bank mitgeteilt, so Doskozil.