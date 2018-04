91 Klassentreffen zum HAK/HAS Jubiläum

Gefeiert wird das Jubiläum am 13. April ab 10 Uhr beim offiziellen Festakt. „In verschiedenen Interviewrunden werden erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen sowohl ihre eigene als auch die Schulgeschichte aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten“, erklärt der Direktor. Landeshauptmann Hans Niessl wird die Festrede halten. Für die musikalischen Beiträge gründete die Schule eigens einen Chor.

Am Abend ab 19 Uhr wird unter dem Motto „COMEBACK of the YEARs – Das große Treffen der Jahrgänge und Erinnerungen“ „das vermutlich bis dato größte Klassen- und Absolvententreffen in der Geschichte des Burgenlandes stattfinden“, sagt Lonyai. Bis jetzt haben 91 Klassen zugesagt und reserviert. „Auch der erste Maturajahrgang von 1961 wird mit mehr als zehn Schülern vertreten sein“, sagt Lonyai. Auf einer großen „WALL OF HAK/HAS“ werden sich die Absolventen verewigen und in einem Fotostudio werden auch aktuelle „Klassenfotos“ von den ehemaligen Schülern gemacht. Für den musikalischen Rahmen wird die Band „The Burnouts“ sorgen, auch die Lehrerband der Schule wird einen Auftritt ha ben.