9 von 171: Hauptamtliche Bürgermeister sind eine rare Spezies

Davon haben in jüngster Zeit zwei Ortschefs aus dem Nordburgenland Gebrauch gemacht: Thomas Kittelmann ( ÖVP) aus Steinbrunn und Elisabeth Böhm ( SPÖ) aus Neusiedl am See. Die rote Chefin der zweitgrößten Stadt des Landes ist nach der Wahl von Christian Drobits in den Nationalrat in den Landtag eingezogen und muss deshalb die Bürgermeistertätigkeit wieder „nebenbei“ machen. Denn im Gesetz heißt es, die „hauptberufliche Ausübung der Funktion ist unzulässig“, wenn ein Bürgermeister steuerpflichtige Einkünfte bezieht, die das Einkommen von geringfügig Beschäftigten übersteigen. Und das tun die 5.691,20 Euro brutto monatlich für einen Landtagsabgeordneten allemal.

Vor dieser Situation könnte bald auch Mileder stehen. Die 47-jährige Aufsteigerin aus dem Mittelburgenland gehört nämlich nicht nur zur neuen Stellvertreterriege von ÖVP-Landeschef Thomas Steiner, sondern kandidiert auch für den Landtag. Würde sie dann wieder nebenberufliche Ortschefin werden? „Das muss ich mir anschauen, wenn es so weit kommt“, bleibt sie gelassen.

Vielleicht auch deshalb, weil sie für den Sprung in den Landtag den geeichten Vorzugsstimmen-Sammler Patrik Fazekas überholen müsste. Mileder: „Ich will niemandem Vorzugsstimmen wegnehmen“.