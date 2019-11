86-Jährige von Alkolenker überrollt: Fahrerflucht

Ein 60-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Neusiedl am See übersah am Donnerstagabend im Ortsgebiet von Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) beim Abbiegen aus einem Parkplatz in die Landesstraße eine am Gehsteig stehende 86-jährige Frau. Die Pensionistin wurde vom Fahrzeug niedergestoßen und überrollt.