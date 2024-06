69-jähriger Urlauber bei Badeunfall im Burgenland gestorben

Ein 69-Jähriger ist am Mittwochvormittag bei einem Badeunfall im Badesee Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Der deutsche Urlauber war nach dem Schwimmen nicht zu seiner Frau zurückgekehrt, die daraufhin die Einsatzkräfte alarmierte. Gefunden wurde er schließlich leblos im Wasser treibend, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Burgenland.