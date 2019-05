60 neue Betriebe im Netz: Tourismus funktioniert nur online

Das schlechte Wetter im heurigen Mai spielt dem Tourismus nicht gerade in die Hände. Dementsprechend dürfte der Jubel über die steigenden Ankunfts- und Nächtigungszahlen im April auch nur kurz währen (siehe Zusatzbericht rechts). Auch wenn Podersdorf mit den Surf Games am vergangenen Wochenende seinen Status als österreichisches Surf-Mekka wieder einmal unter Beweis gestellt hat und zahlreiche Besucher an das Ostufer des Neusiedler Sees pilgerten, dürfte das trübe Wetter im heurigen Frühling auch in der Tourismusstatistik für Mai seine Spuren hinterlassen.