50 Prozent weniger Marillen aus Kittsee, aber neuer Online-Verkauf

Die Marillenernte in Kittsee hat begonnen, doch heuer müssen die Obstbäuerinnen und Obstbauern mit einem erheblichen Ernteausfall rechnen. Bedingt durch die feuchte Witterung und Frost während der Blütezeit erwarten die Produzenten Verluste von bis zu 50 Prozent.

Obwohl die Ernte mengenmäßig geringer ausfällt, bleibt die Qualität der Kittseer Marillen hoch. Die Früchte sind größer und geschmacklich ausgezeichnet. "In einem normalen Jahr ernten wir rund 700.000 Kilo Marillen", erklärt Darnai. Der Großteil wird direkt an Konsumenten verkauft, wobei eine neue Marillenbörse auf kittseer-marille.at den Verkauf erleichtern soll.

"Die Kittseer Marille hat eine lange Tradition. Bereits seit über 100 Jahren gibt es sie in Kittsee und in den umliegenden Ortschaften. Im gesamten Burgenland werden auf einer Fläche von rund 81 Hektar Marillen angepflanzt. In Kittsee alleine stehen rund 35.000 Marillenbäume, die von etwa 80 Obstbäuerinnen und Obstbauern kultiviert werden", erklärte LK-Präsident Nikolaus Berlakovich.

Die wichtigsten Marillenanbaugebiete befinden sich im Bezirk Neusiedl in der Region von Kittsee sowie Eisenstadt-Umgebung, Bezirk Mattersburg und im Bezirk Oberwart rund um Rechnitz.