43 Nationalitäten feiern Jubiläum

Parndorf feiert heute 750 Jahre. Das einstige kleine Dorf hat sich in den letzten Jahren zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort gemausert. Doch nicht nur für Betriebe hat die Gemeinde an Attraktivität gewonnen. Immer mehr Menschen zieht es auch zum Wohnen nach Parndorf. "Unsere Gemeinde ist der Inbegriff der Vielfalt. Heute leben hier 43 Nationalitäten mit 22 Religionen", sagt Bürgermeister Wolfgang Kovacs. "Der türkische Anteil ist sehr hoch, acht Prozent der Bevölkerung gehören dem Islam an. Es leben aber auch viele Deutsche und Kroaten hier", erklärt Kovacs.

Den Grund für das rasante Wachstum der 4800-Seelen-Gemeinde erklärt sich der Bürgermeister einerseits durch die gute Verkehrsanbindung und andererseits durch die Ostöffnung. "Pandorf liegt in der Mitte von Wien und Bratislava. Durch die Autobahnanbindung sind beide Städte gut erreichbar." Kovacs rechnet in den nächsten Jahren sogar noch mit einer Verdoppelung der aktuellen Bevölkerungszahl.

Dass durch die unterschiedlichen Herkunftsländer auch verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, stört Kovacs nicht. Im Gegenteil: "Wir haben uns schon immer um Zweisprachigkeit bemüht. So haben wir zweisprachige Ortstafeln und auch der Schulunterricht wird in Deutsch und Kroatisch abgehalten", erklärt er. "Und um türkischen Familien die Integration zu erleichtern, bieten wir schon im Kindergarten Deutschkurse für Kinder und Mütter an", sagt Kovacs.