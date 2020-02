400 Jahre heilendes Wasser in Bad Tatzmannsdorf

Die Ausrichtung des Kurorts mit dem Werbespruch „slow down and relax“ wird auch weiterhin bleiben. Zusätzlich soll die Natur verstärkt beworben werden. „Wir sind ja mit einer wunderbaren Landschaft gesegnet. Auch die Wirkung der Natur mit unserem Heilwasser und Heilmoor wollen wir noch mehr in den Vordergrund stellen“, erklärt der Tourismusdirektor.