31-Jährige wegen Mordverdacht verhaftet

Für eine 31-Jährige Slowakin klickten nun in Mattersburg die Handschellen. Die Frau soll im Jahr 2008 gemeinsam mit ihrer Mutter ihren Stiefvater getötet haben. Die 31-Jährige sei laut Sicherheitsdirektion Burgenland auch bereits von einem Gericht in Nitra, Slowakei, in Abwesenheit rechtskräftig verurteilt worden. Doch während die Mutter bereits in der Slowakei eine Haftstrafe absitzt, tauchte die Tochter gleich nach der Tat unter.