Burgenland möchte im Reich der Mitte wirtschaftlich mitspielen

Nach der Ankunft am Sonntag stand in Hongkong ein Treffen mit Helmut Sohmen, Ehrenpräsident der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung freundschaftlicher und kultureller Beziehungen zur Volksrepublik China, auf dem Programm; am Montag ging es in die „Hongkong Polytechnic University“. Die Kooperation zwischen dem Burgenland und der Uni soll intensiviert werden, die Forschung Burgenland und die Uni haben im Bereich der Energieeffizienz schon gemeinsame Sache gemacht. Nächste Station der Reise wird Jieyang, wo in den Ausbau der Windkraft investiert wird. Die Burgenländer nehmen dort an der vierten Europäisch-Chinesischen Mittelstandskonferenz teil.

Schon in China vertreten ist seit dem Vorjahr das mittelburgenländische Paradeunternehmen Becom. Neben einem Einkaufsbüro in Dongguan hat sich der Elektronik-Dienstleister auch in Shenzhen etabliert, wo 51 Prozent eines deutschen Unternehmens erworben wurden. Dort sollen Kfz-Bauteile für den chinesischen Markt produziert werden. Dass die Deutschen verkaufen wollten, sei ein Glücksfall gewesen, sagt Becom-Geschäftsführer Franz Klein zum KURIER. In China alles selbst aufzubauen wäre kaum möglich gewesen.