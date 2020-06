30 Jahre "Live is Life": "Wo zur Hölle ist Oberwart"

Where the hell is Oberwart? Das war die erste Frage bei einer Pressekonferenz in Mexico-City", erinnert sich Ewald Pfleger, Gitarrist der Band Opus. Denn der Hit "Live is Life" wurde 1984 im Fußballstadion in Oberwart aufgenommen und eroberte vom Südburgenland aus die ganze Welt – bis heute. "Es war ein totaler Glücksgriff, für die Aufnahmen haben wir das Lied zwei Mal gespielt. ,Live is Life’ ist zu hundert Prozent mit Oberwart verbunden", sagt Opus Sänger Herwig Rüdisser. Und so wurde die Südmetropole auf sämtlichen Platten verewigt – "Recorded in Oberwart".

30 Jahre ist die Aufnahme nun her, und diesen Sommer wird die Band zu ihren Wurzeln zurückkehren. "Am 2. August können wir Opus wieder im Stadion in Oberwart erleben", sagt Bürgermeister Georg Rosner. Wie 1984 wird es wieder ein Open Air Konzert sein. Organisiert wird es im Rahmen eines anderen Jubiläums, nämlich 75 Jahre Stadt Oberwart. Für Rosner und seinen Vize Dietmar Misik kommt da die Kooperation mit Opus natürlich sehr gelegen.

Für die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum fällt der Startschuss aber schon am 28. Mai, bei der langen Einkaufsnacht. Viele Aktionen organisiert vom Stadtmarketing Verein Oberwart Plus erwarten die Gäste. "Wir haben auch ein 75 Meter langes Heurigenbrot, das sich die Besucher schmecken lassen können", sagt Oberwart Plus-Obmann Manfred Marlovits.