30-Jähriger fuhr mit Quad gegen Mauer: Neunjähriger schwer verletzt

Ein Neunjähriger ist am Montag bei einem Quadunfall am Modellflugplatz in Stegersbach schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann wollte mit dem Bub am Gelände herumfahren, berichtete die Polizei am Dienstag. Nach dem Starten setzte sich das Quad in Bewegung, beschleunigte rasch und prallte gegen die Außenmauer des Vereinshauses.