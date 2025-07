25 Jahre ist es her: Als Ortstafeln zweisprachig wurden

Vierkampf um die Tafel

Dazu passte auch die Volksfeststimmung in der 1.300-Einwohner-Gemeinde Großwarasdorf mit Tracht und Tamburica. Ein zu liebliches Bild, meint Katharina Tyran. Denn auch wenn es im Burgenland, anders als in Kärnten, keinen Ortstafelsturm gab, war es in den Jahren zuvor „keineswegs so bedächtig und ruhig, wie gerne dargestellt“, schreibt die Slawistin im Sammelband „Burgenland schreibt Geschichte“.

Geldstrafen kassiert

Der Kroatische Akademikerklub etwa hatte an verschiedenen Orten immer wieder selbstgebastelte Ortstafeln aufgestellt und dafür Geldstrafen kassiert. Auch „verbale Anfeindungen durch meist deutschsprachige Gegner“ waren vorgekommen.

Dass Großwarasdorf die Ehre der ersten offiziellen zweisprachigen Ortstafel zuteil wurde, war übrigens keine ausgemachte Sache. Auch Güttenbach (Pinkovac), Schachendorf (Čajta) und Zagersdorf (Cogrštof) buhlten um die erste Tafel. Dass ein enger Mitarbeiter Schüssels mit einer Großwarasdorferin verheiratet war, soll aber das Zünglein an der Waage zugunsten der mittelburgenländischen Gemeinde gewesen, erzählen Kundige.