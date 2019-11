23-Jähriger lieferte Polizei Verfolgungsjagd im Drogenrausch

Am späten Vormittag bemerkten Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug mit holländischen Kennzeichen beim Shopping Center Haidäcker Park in Eisenstadt. Beim Versuch, den Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht anzuhalten, fuhr der Lenker jedoch mit quietschenden Reifen auf der B50 davon. Auf der Flucht in Richtung ungarische Staatsgrenze nach Klingenbach habe er zahlreiche Verwaltungsübertretungen begangen, berichtet die Landespolizeidirektion. Dabei seien auch mehrere unbeteiligte Fahrzeuglenker gezwungen gewesen, mit ihren Fahrzeugen teilweise sogar die Straße zu verlassen.