2024 soll das neue Oberwarter Spital Betrieb aufnehmen

Im Sommer 2014 hat sich die damalige rot-schwarze Landesregierung für den Neubau des Krankenhauses Oberwart entschieden und die Generalsanierung des aus den 1980er Jahren stammenden Spitals endgültig verworfen. Zehn Jahre später soll das neue Haus in Betrieb gehen. Das hat Harald Keckeis, Geschäftsführer der landeseigenen Krankenanstaltengesellschaft (Krages), am Mittwoch anlässlich der Einreichung der 200 Pläne in 80 Ordnern bei den zuständigen Baubehörden bekannt gegeben. Die Bauverhandlung soll noch vor dem Sommer stattfinden. Baubeginn wäre dann im Frühjahr 2020, die ersten Patienten sollen 2024 im neuen Haus behandelt werden.

Kann man diesem Datum angesichts des bisherigen Projektverlaufs – vor zwei Jahren wurde bei einer rot-blauen Regierungsklausur noch 2021 als Eröffnungstermin genannt – trauen? Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ), seit einem Jahr politisch zuständig, sagte am Mittwoch: „Unsere Leute haben die Sache im Griff“.

„Unsere Leute“ haben zuletzt Zuwachs bekommen: Zu den Projektleitern von Krages und Landesimmobiliengesellschaft sowie den Generalplanern vom Grazer Architekturbüro Ederer/Haghirian ist noch die Generalplan GmbH dazugekommen, die genau auf die Kosten schauen soll.