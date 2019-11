200.000 Euro vom Land für die Sanierung von Kellerstöckl

Die Aktion fand bereits im Vorjahr statt – mangels Erfahrungswerten mit 500.000 Euro dotiert. Schließlich wurden insgesamt 110.000 Euro an elf Förderwerber ausbezahlt. Petschnig schätzt: „Wurden vor einem Jahr etwa 30 Kellerstöckl auf private Initiative vermarktet, so sind wir derzeit bei rund 100 Stück angelangt.“ Die Zahl der Nächtigungen in diesem Bereich habe sich von 5.000 auf etwa 10.000 verdoppelt.