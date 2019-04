20-Jähriger gab sich als Mädchen aus, um Opfer zu erpressen

Weil er vier Buben im Alter von 14 bis 18 Jahren im Chat und später auch bei Treffen dazu genötigt haben soll, dass diese an sich geschlechtliche Handlungen vornehmen, ist ein mittlerweile 20-Jähriger am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Der Angeklagte bekannte sich schuldig. Ein Jugend-Schöffensenat verurteilte ihn nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingter Haft.