20.000 km Fußmarsch nach Indien

"Mein ganzer Besitz ist in meinem Rucksack", sagt Thomas, der gerade 50 wurde. Wohnung besitzt er keine mehr, ebenso wenig wie einen Schlafsack oder eine Iso-Matte, "die brauche ich nicht". Wenn sie den Leuten ihren Plan erzählen, seien alle hilfsbereit. "Viele wollten selbst einmal so reisen und haben es nicht getan", sagt Magdalena, "die sind in Gedanken dann bei uns". Ihr Weg führt sie nun weiter über Ungarn, Rumänien, Bulgarien rund ums Schwarze Meer in die Türkei. "Dann ist ein Abstecher nach Israel und Palästina geplant", sagt Thomas. Bis dorthin will Paulin mitgehen und auch einen Dokumentarfilm drehen – über den Weg der Pilger. Nur eine Kamera fehlt dem 29-Jährigen noch, aber die werde sich schon finden.

Obwohl der Weg auch durch Syrien und Afghanistan geht, haben die vier keine Angst. "Die Gruppe gibt mir Sicherheit. Wenn wir dann dort sind, wird es sich zeigen. Für mich ist es gerade der einzige Platz wo ich sein kann, ich habe keine Zweifel", sagt Magdalena.