19-jähriger Einbrecher räumte Tennisclub aus: Festgenommen

Er hatte ein Fenster zur Kantine eingeschlagen und eine Handkassa mit Bargeld, einen Fernseher sowie Getränke und Gläser aus dem Vereinshaus in einen von ihm zuvor in Wien gestohlenen PKW verladen. Dem Tennisclub Großwarasdorf entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wien Josefstadt gebracht.