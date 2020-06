15-Jährige stürzte durch Hallendach

„Das Mädchen hat unglaubliches Glück gehabt. Wäre es an einer anderen Stelle durchgebrochen, hätte das Mädchen wohl nicht überlebt“, beschreibt ein Ersthelfer das Szenario bei einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag in Bernstein ereignet hat. Denn sonst wäre das Mädchen wohl auf den blanken Boden oder auf ein Eisengestell geknallt. Die 15-jährige Kyria hatte aber einen Schutzengel und landete auf einem Berg leerer Kartons.

Sie verletzte sich dabei zwar, dürfte aber einigermaßen glimpflich davongekommen sein. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 ins Krankenhaus Oberwart geflogen.

Im Bernsteiner Ortsteil Graben steht am Ende der Straße eine verlassene Lagerhalle. Sie grenzt an einen Hang, der auf einer Seite direkt bis zum Dach der Lagerhalle reicht. Am Samstagnachmittag war Kyria, die Tochter des evangelischen Pfarrers von Bernstein, mit drei Freundinnen und einem Buben dort unterwegs.