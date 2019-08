14-mal hat der "Puma" heuer im Burgenland schon zugeschnappt

Am Sonntagabend erwischte es einen Russen im Zug zwischen Pama und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See). Er war wegen Diebstahls, Betrugs und Urkundenfälschungen gesucht worden. Der 28-Jährige war die bereits 14. Person, die heuer von der fremden- und grenzpolizeilichen Sondereinheit „ Puma“ festgenommen wurde. Seit mehr als einem Jahr führt die Einheit im Burgenland verstärkte Überprüfungen durch.