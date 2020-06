14-Jähriger starb bei Traktorunfall

Der Traktor samt Anhänger liegt Donnerstagfrüh noch neben dem Güterweg bei Schandorf im Graben. Die Feuerwehr ist vor Ort, um das gekippte Fahrzeug zu bergen. "Ich konnte nach dem Einsatz nicht schlafen“, sagt ein Feuerwehrmann. Die Einsatzkräfte wurden zu einer Traktorbergung gerufen. "Als wir kamen, sahen wir erst, dass der Bursch tot war." Ein Sachverständiger soll den Unfall rekonstruieren. Der Jugendliche dürfte mit dem Traktor von der Straße abgekommen und gekippt sein.

In der 300-Seelen-Gemeinde Schandorf herrscht Fassungslosigkeit. "Er war bei der Jugendfeuerwehr, beim Tamburizza-Orchester und Kantor in der Kirche", sagt Bürgermeister Werner Gabriel. Auch vor dem zweisprachigen Gymnasium in Oberwart weht die schwarze Fahne. "Alle sind geschockt", sagt Direktor Martin Zsivkovits. Die Schüler haben Abschiedsbriefe an ihren Freund und Klassenkameraden geschrieben: "Wir werden dich nie vergessen, Daniel."