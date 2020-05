12-Jähriger entdeckte Feuer im Haus

Großeinsatz für die Feuerwehren aus Unterwart und Rotenturm am Samstagabend: Knapp nach 20 Uhr heulten die Sirenen, ein Einfamilienhaus auf der Hauptstraße in der Nähe des Kindergartens brannte. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Flammen im Inneren des Hauses eingedämmt werden. Die Hausbewohner waren nicht in Gefahr, sie hatten das Feuer bemerkt, als sie nach Hause kamen. Der Sachschaden dürfte erheblich sein.