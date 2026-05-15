100. Geburtstag: Ein Leben im Dienst der Gemeinde

Wenn in Donnerskirchen über die Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahren gesprochen wird, fällt ein Name besonders oft: Alois Koller senior. Am 25. Mai feiert der Ehrenkommandant der Feuerwehr Donnerskirchen und ehemalige Vizebürgermeister seinen 100. Geburtstag.

Gefangenschaft in Russland

Kollers Leben ist eng mit seinem Heimatort verbunden. Nach seiner Zeit bei der Marine, unter anderem auf dem Schiff „Robert Ley“, und vor seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft in Russland fasste er einen Entschluss: „Wenn ich gesund heimkomme, möchte ich für Donnerskirchen arbeiten.“ Dieses Versprechen prägte sein Wirken über Jahrzehnte.

Bereits ab 1954 war Koller in der Dorfpolitik aktiv. 1962 und 1968 wurde er zum Vizebürgermeister gewählt. Er wirkte beim Güterwegebau mit, begleitete den Ausbau der Weinbau-Infrastruktur und war federführend am Wegenetzbau.