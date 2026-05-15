100. Geburtstag: Ein Leben im Dienst der Gemeinde
Zusammenfassung
- Alois Koller senior prägte Donnerskirchen als Feuerwehrkommandant, Vizebürgermeister und durch zahlreiche Infrastrukturprojekte über Jahrzehnte.
- Er engagierte sich besonders für den Ausbau des Wegenetzes, die Modernisierung der Feuerwehr und die Entwicklung des Weinbaus in der Gemeinde.
- Privat ist Koller seit 77 Jahren verheiratet und Teil einer großen Familie mit sechs Kindern, 15 Enkeln und sieben Urenkeln.
Wenn in Donnerskirchen über die Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahren gesprochen wird, fällt ein Name besonders oft: Alois Koller senior. Am 25. Mai feiert der Ehrenkommandant der Feuerwehr Donnerskirchen und ehemalige Vizebürgermeister seinen 100. Geburtstag.
Gefangenschaft in Russland
Kollers Leben ist eng mit seinem Heimatort verbunden. Nach seiner Zeit bei der Marine, unter anderem auf dem Schiff „Robert Ley“, und vor seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft in Russland fasste er einen Entschluss: „Wenn ich gesund heimkomme, möchte ich für Donnerskirchen arbeiten.“ Dieses Versprechen prägte sein Wirken über Jahrzehnte.
Bereits ab 1954 war Koller in der Dorfpolitik aktiv. 1962 und 1968 wurde er zum Vizebürgermeister gewählt. Er wirkte beim Güterwegebau mit, begleitete den Ausbau der Weinbau-Infrastruktur und war federführend am Wegenetzbau.
Handschlag und 100 Liter
Auch der Sportplatz ist mit seinem Namen verbunden. Als Maschinen der Landesregierung gebraucht wurden, organisierte Koller die Planierung des Geländes mit Handschlagqualität – und, wie es in Donnerskirchen heißt, mit 100 Litern Wein für die Arbeiter. „Er war immer dort, wo angepackt werden musste“, sagen Wegbegleiter über ihn. Ein weiterer Punkt seines Wirkens betrifft das heutige Gemeindeamt. Als Obmann der Tiefkühlgenossenschaft setzte er sich dafür ein, dass das Gebäude an die Gemeinde verkauft wurde. Dadurch erhielt Donnerskirchen ein Zentrum an der Hauptstraße.
Von 1961 bis 1971 war Koller Kommandant der Feuerwehr Donnerskirchen. In diese Zeit fielen der Bau und die Weihe des Feuerwehrhauses sowie die Modernisierung des Fuhrparks. Seit 18. Jänner 1975 ist er Ehrenkommandant.
77 Jahre verheiratet
Auch im Weinbau setzte Koller einige Akzente. Unter seiner Obmannschaft errang die Donnerskirchner Winzergenossenschaft 1979 den Weltmeistertitel für einen Welschriesling Trockenbeerenauslese. In seiner Zeit wurde in den Weingärten der Umgebung auch mit der maschinellen Bewirtschaftung der Weingärten begonnen.
Privat fand Koller Rückhalt bei seiner Frau Elvira. Die beiden sind seit 1949, also seit 77 Jahren, verheiratet. Kennengelernt haben sie einander beim „Ernst Wirt“. Zur Familie gehören sechs Kinder, 15 Enkel und sieben Urenkel.
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