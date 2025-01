1 Operation = 3.000 Autokilometer: Wie Kliniken jetzt CO2 einsparen

Zur Verbesserung der Klimabilanz wurden an den Kliniken Oberwart und Oberpullendorf spezielle Filtersysteme verbaut, die die inhalativen Anästhetika auffangen. Positiver Nebeneffekt: Die Narkosegase können so auch wiederverwendet werden.

Sobald ein Filter gewechselt werden muss, wird er an die Herstellerfirma zurückgeschickt und das darin gespeicherte Gas kann wiedergewonnen werden. In Kombination mit Maßnahmen in der Gebäudetechnik sparen die beiden Krankenhäuser laut Gesundheit Burgenland nun jährlich rund 837 Tonnen CO 2 ein.