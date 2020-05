Austro-Hassprediger vor Aufstieg in IS-Hierarchie

Der gesuchte Hassprediger Mohamed Mahmoud sorgt derzeit im Internet für Aufregung. Nach dem KURIER-Bericht über seine Heirat am Sonntag gehen die Wogen hoch: Ist Abu Usama Al-Ghareeb, wie er sich jetzt nennt, ein harmloser Schwätzer oder doch eine Gefahr?

Derzeit spricht vieles dafür, dass er in der Hierarchie in der Dschihadisten-Hochburg Rakka vor einem Aufstieg steht. Ein syrischer Top-Terrorist nannte ihn als den wichtigsten von 180 IS-Häftlingen, die angeblich in der Türkei freigelassen wurden. Eine weitere zentrale Figur ist der deutsche Rapper " Deso Dogg". Denis Cruspert, so sein bürgerlicher Name, gilt als eine der großen Nummern in der Terror-Miliz. Im September gründete er eine eigene Kampfbrigade namens "Millatu Ibrahim", die in Mossul und möglicherweise derzeit in Kobane kämpft.

"Millatu Ibrahim" ist eigentlich eine 2011 in Deutschland gegründete und inzwischen verbotene Salafistensekte. Deren Anführer war Mohamed Mahmoud, der nun in Rakka eingetroffen ist. Sein Vize in dieser Organisation war – Denis Cruspert. Dieser ist auch auf einigen derzeit kursierenden Videos zu sehen, wie er in Syrien vom Kopfabschneiden schwärmt. Diese Videos entsprechen ganz einer Fibel, die den medialen Kampf des Islamischen Staates beschreibt. Geschrieben wurde dieses Buch von Ahlam Al-Nasr. Das ist jene Frau, die Mahmoud am Sonntag geheiratet hat.

Es ist also zu erwarten, dass bald neue Mahmoud-Videos auftauchen. Dann käme auf seine Liste auch Verhetzung, die nun schärfer bestraft werden soll.