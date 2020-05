Austro-Hassprediger heiratet und schließt sich IS an

Der in Österreich und Deutschland wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gesuchte Mohamed Mahmoud (alias Abu Usama Al-Ghareeb) dürfte sich derzeit in Rakka, der heimlichen Hauptstadt des Islamischen Staates, aufhalten. Seine mittlerweile zweite Ehefrau gilt als "Dichterin des IS", sie hat Bücher mit Lobpreisungen über die El Kaida sowie über den den "medialen Krieg" des IS geschrieben. Das passt zusammen: Mahmoud hat in zahlreichen Videos Österreich mit Anschlägen gedroht. Aus Deutschland war er wegen Gründung einer salafistischen Sekte ausgewiesen worden. Vor laufender Kamera verbrannte er seinen österreichischen Pass und wurde wenig später von der Türkei aufgegriffen als er in den Syrienkrieg ziehen wollte. Nach monatelanger Auslieferungshaft in Konya wurde er am 19. August unter Auflagen freigelassen. Was dann geschah, ist bis heute unklar.

Abu Muhammed al-Zarqawi, einer Top-Terroristen, erklärte auf seinem Twitter-Account, dass Mahmoud gegen türkische Geiseln ausgetauscht wurde (siehe Bild), die Londoner Times hat sogar schriftliche Beweise. Andere Quellen behaupten, der Hassprediger sei zunächst in der Türkei untergetaucht. Das wäre ein weiterer Beleg, dass die Grenze von der Türkei nach Syrien zwar für kurdische Kämpfer geschlossen ist, nicht aber für Sympathisanten des IS. Die Frage ist nun, welche Rolle Mahmoud für den IS einnehmen soll: Wird es nur neue Propaganda-Videos aus Rakka geben oder wird er in den Kampf ziehen, wie er es immer wieder angekündigt hat?