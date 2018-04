Austria-Fan mit Hausverbot darf zur Stadioneröffnung

„Die Liebe zum Fußballverein erlischt nicht so schnell“, sagt Alexander Christian. Seine Liebe heißt Austria Wien. Doch dort werden seine Gefühle nicht erwidert. Seit mehr als vier Jahren hat der Jurist Hausverbot. Erst im Februar wurde es um weitere zwei Jahre verlängert. Und somit würde Christian auch das Eröffnungsspiel in der Generali-Arena gegen Borussia Dortmund am 13. Juli versäumen. Dagegen wehrte er sich – und errang einen juristischen Sieg. Christian und sein Anwalt Balazs Esztegar erwirkten eine einstweilige Verfügung gegen den Fußballverein.