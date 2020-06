Aufbruch in ein neues Bahnzeitalter

Auf der Südstrecke halten künftig alle Fernverkehrszüge am Hauptbahnhof, Meidling bleibt aber als Stopp erhalten, auch an den Takten ändert sich nichts. Das gilt sowohl für Züge aus Italien, als auch aus Slowenien, Graz und Villach. Neu hinzu kommt die Relation Graz– Wien– Prag. Insgesamt werden drei ÖBB Railjets und sieben blaue Railjets der tschechischen Bahn (ČD) alle zwei Stunden über den neuen Hauptbahnhof Wien fahren. Von Graz aus braucht man 6 h 53 min nach Prag, von Wien aus dauert die Fahrt 4 h 11 min, eine Verkürzung um 39 Minuten.

Auf der Weststrecke wird vorerst nur der ICE auf dem Hauptbahnhof halten. Dieser kommt alle zwei Stunden über Passau, Wels, Linz und St. Pölten und wird dann zum Flughafen Wien weitergeführt. Das bringt für die Fahrgäste, die in Wien abfliegen beziehungsweise landen, einen großen Zeitgewinn. Von Linz aus fährt man etwa 1 h 47 min bis zum Flughafen, von St. Pölten aus nur noch 50 Minuten. Die Züge der Südstrecke werden so getaktet, dass man am Hauptbahnhof in den ICE zum Flughafen umsteigen kann.

Aus Innsbruck und Salzburg fahren weiterhin Railjets und Intercity-Züge (IC) nach Wien – allerdings bis zum Westbahnhof. Von den IC-Zügen der Weststrecke kann man aber in St. Pölten in Richtung Flughafen umsteigen. "Wir wollen damit auch eine Konkurrenz für Inlandsflüge sein", sagte ÖBB-Chef Christian Kern unlängst.

Wer von der Weststrecke weiter in den Osten nach Budapest fahren will, kann künftig auch am Hauptbahnhof einsteigen. Die Fahrtzeit von Wien Hauptbahnhof nach Budapest wird künftig nur noch 2 h 37 min betragen. Eine Fahrzeitverkürzung gibt es auch im Norden Richtung Polen. Durch Beschleunigungsmaßnahmen entlang der Strecke ist man zwischen Wien Hauptbahnhof und Warschau nur mehr 7 Stunden und 8 Minuten unterwegs, eine Verkürzung der Fahrtzeit um eine Stunde. Ebenso wird der Hauptbahnhof die neue Start- und Zielbahnhof für alle Nacht- und Autoreisezüge.