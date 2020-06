"Alles, nur nicht brav": Wiener entdecken kreative Biere abseits des Mainstreams

Zuerst schaumig-cremig, dann dunkel und klar fließt das "Double Stout" ins Bierglas. Malte Feldmann nimmt den ersten Schluck und nickt zufrieden. "Das ist mein Weihnachtsbock", sagt der 28-Jährige. Seine 169. Biermischung.

Seit drei Jahren braut der gebürtige Ostwestfale im Lichtenthaler Bräu (9. Bezirk) seine eigenen Bierkreationen. "Charakterstarke Biere – alles, nur nicht brav", bezeichnet Malte Feldmann seine Mischungen. Kreative Mischungen, in kleinen Mengen traditionell gebraut. "Craft Beer" heißt die offizielle Bezeichnung für jenes alkoholhaltige Malzgetränk, das seit kurzem auch in Österreich bei (Hobby-)Brauern wie Konsumenten beliebt ist und dem Industrie-Bier den Kampf ansagt. Ein Umstand, der dieses Wochenende beim "2. Craft-Beer-Fest" gewürdigt wird. 71 Bierproduzenten aus elf Ländern laden zum Verkosten ein. In Wien gibt es derzeit elf Brauereien. Die Zahl jener, die im Kochtopf für den Eigengebrauch experimentieren, dürften deutlich höher sein.