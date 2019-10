Zwischen Ost und West: Geteiltes, Gespaltenes, Uneiniges Europa

Die EU würde die Menschen in Ostmitteleuropa, aber auch auf dem Balkan nur als Bürger zweiter Klasse betrachten, ist die Überzeugung, die in diesen Ländern tief verwurzelt ist und die von den amtierenden Populisten geschickt für ihre politischen Zwecke benützt wird – von Ungarns Viktor Orban bis zu Polens politischem Machthaber im Hintergrund, Jaroslaw Kaczynski.

Und dann gibt es noch jemanden, der sich diese Grundstimmung politisch zunutze macht: der russische Präsident Wladimir Putin.

In den ehemaligen Sowjetrepubliken – Moskau nennt sie heute „nahes Ausland“ – schreckt man heute nicht davor zurück, militärisch zu intervenieren. Das Spektrum reicht von der Invasion in Georgien 2008 bis zur Annexion der Krim 2014 oder der militärischen Intervention in den separatistischen Regionen der Ostukraine. Während man in Georgien reguläre Truppen einsetzte, bedient man sich in der Ukraine subtilerer Mittel. Das russische Militär setzt also Spezialeinheiten ein, die oft nicht in offiziellen Uniformen, sondern gut getarnt ihre Operationen durchführen. Unterm Strich aber demonstriert Moskau seine Bereitschaft, Interessen auch militärisch durchzusetzen.

In den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes, die heute Mitglieder der EU sind, beschränkt man sich auf wirtschaftliche Mittel, um Einfluss zu gewinnen. Als einer der größten Erdöl- und Erdgasproduzenten und Förderer wichtiger Rohstoffe hat man ja einiges zu bieten. Die Regierungen in Ostmitteleuropa, die in der EU ohnehin gerne die bösen Buben geben, die sich ihre eigenen politischen Spielregeln schreiben, steigen bereitwillig darauf ein. Die Wut auf den Westen wird so gezielt genau dort wieder angefacht, wo man sie Generationen von Bürgern in den Zeiten des Kommunismus ohnehin eingetrichtert hat. Ein Echo des Kalten Krieges, das im uneinigen Europa von heute bedenklich laut widerhallt.

Konrad Kramar, „Neue Grenzen, offene Rechnungen – Eine Reise durch Europas unbewältigte Geschichte“, Residenz Verlag