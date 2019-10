So funktioniert der neue KURIER

Sechs Chefredakteure, die die Geschichte mitbestimmt haben

Martina Salomon (seit 2018)

Helmut Brandstätter holte Martina Salomon 2010 als seine Stellvertreterin zum KURIER. Davor war sie Presse-Innenpolitikchefin. Ab 2013 leitete Salomon auch das KURIER-Wirtschaftsressort. Im Oktober 2018 folgte sie Brandstätter als erste Frau an der Spitze des KURIER nach. In ihrer Amtszeit platzte die „Ibiza-Bombe“. Wichtigste interne Herausforderungen: den KURIER fit für die digitale Transformation zu machen. Dafür wurden der Newsroom umgebaut, ein Digitalabo auf kurier.at eingeführt, digitales Storytelling vertieft, Online- und Print-Redaktionen verschmolzen, das Layout von Online und Print verbessert. Was die Tageszeitung betrifft, wurde der Sonntag deutlich „magaziniger“ positioniert und um eine Reise/Genuss-Beilage erweitert.

Helmut Brandstätter (2010-1018)

Ein TV-Profi und Moderator für die Zeitung: Helmut Brandstätter betrat nach ORF, n-tv und Puls TV mit dem KURIER berufliches Neuland (und danach auch: Er wechselte zu den Neos). In seine Amtszeit fiel die Flüchtlingswelle 2015 und der Niedergang der Großen Koalition. Im KURIER wurden die Publikumsgespräche intensiviert und das Medienhaus mit einem TV-Sender (Schau-TV)noch multimedialer. Er bekämpfte die „Inseratenkorruption“ im Boulevard. Neue regionale Beilagen wurden eingeführt, außerdem ein Newsletter des Chefredakteurs. Brandstätter engagierte sich stark für das KURIER-Lernhaus: Gratis-Nachhilfe für benachteiligte Kinder. Die KURIER-Redaktion wurde vom Stammhaus in Wien-Neubau nach Wien-Heiligenstadt übersiedelt.

Christoph Kotanko (2005-2010)

Der unaufgeregte KURIER-Innenpolitikprofi Christoph Kotanko avancierte 2005 zum Chefredakteur. In seine Amtszeit fielen weltpolitisch bedeutsame Polit-Wechsel: die erste deutsche Kanzlerin, der erste Afroamerikaner im Weißen Haus. Gleichzeitig veränderte sich die Medienbranche fundamental: Neue Billig-Konkurrenten, Österreich und Heute, tauchten auf. Und die digitale Revolution begann und mit ihr ein völlig neues Leseverhalten. Kotanko setzte erste Schritte in der Annäherung zwischen Print und Online. Und er bemühte sich, den KURIER von der „Fellner-Ware“, wie er sie nannte, abzuheben. Er launchte ein Sonntagsmagazin. 2011 wechselte er als Wien-Korrespondent zu den Oberösterreichischen Nachrichten.

Peter Rabl (1993-2005)

Bevor Peter Rabl 1993 KURIER-Chefredakteur wurde, kannte man ihn als prominenten, scharfzüngigen ORF-Moderator. In seiner Amtszeit machte Österreich international Schlagzeilen mit der schwarz-blauen Koalition – das führte auch redaktionsintern zu heftigen Debatten. An seiner Bürowand hing nicht zufällig der Spruch: „Man kann auch mit heißem Herzen kühlen Kopf bewahren.“ Rabl verpasste dem KURIER ein neues Layout mit neuem Logo: Der Schriftzug KURIER löste das breite K im roten Rechteck ab. Eine „ Qualitätszeitung neuen Stils“ , eine Art Tagesmagazin wollte er schaffen. 2004, nach der Tsunami-Katastrophe, gründete er die „ KURIER AID AUSTRIA“. Ab 2005 betätigte sich Rabl als freier Journalist und schrieb bis 2012 Kommentare für den KURIER.

Franz Ferdinand Wolf (1988-1993)

Der Journalist Franz Ferdinand Wolf hatte mehrere leitende Positionen (Wochenpresse, Profil, ORF) hinter sich, ehe er 1988 KURIER-Chefredakteur wurde. In seiner Amtszeit brach der Kommunismus zusammen. Während der „samtenen Revolution“ wurde täglich ein tschechisch-sprachiger KURIER produziert und in der Tschechoslowakei verteilt. In seine Zeit fielen essenzielle Neuerungen: die KURIER-Romy und die „freizeit“. Via Mediaprint wurden die Konkurrenten Krone und KURIER verbunden. Und nach dem Erdbeben in Armenien 1988 wurde mithilfe der KURIER- Leser das Hilfsprojekt „ Österreich Dorf“ mit mehr als 100 Häusern geschaffen.

2005 wechselte Wolf in die Politik und wurde Kultursprecher der

ÖVP Wien.

Hugo Portisch (1958-1967)

Hans Dichand brachte Hugo Portisch im Gründungsjahr 1954 zum „Neuen KURIER“, Nachfolgezeitung des US-Besatzungsblattes „Wiener KURIER“. 1958 wurde er Chefredakteur – und einer der bekanntesten Journalisten des Landes mit guten Verbindungen zu den USA (er hatte u. a. im österreichischen Informationsdienst in New York gearbeitet und in dieser Funktion den US-Besuch von Kanzler Julius Raab begleitet). Als KURIER-Chefredakteur initiierte er das Rundfunkvolksbegehren gegen den rot-schwarzen Proporz. 1967 holte ihn Gerd Bacher zum ORF, wo er Chefkommentator und Auslandskorrespondent wurde und zahlreiche Bücher schrieb. Er machte den Österreichern ihre Geschichte mit den Fernsehserien „ Österreich I“ und „ Österreich II“ verständlich. Logisch, dass man ihn gerne zum überparteilichen Präsidentschaftskandidaten gemacht hätte. Doch er lehnte stets ab.