50 Grad und 5 Liter Wasser

Während andere Berufsgruppen am Arbeitsplatz luftige Kleidung tragen können, kann sich Nabas, der an sechs Tagen in der Woche nicht nur am Pizza-Ofen, sondern auch im Service tätig ist, diesen Luxus nicht erlauben: Um Schweißflecken vorzubeugen, trägt er unter dem Shirt sogar noch ein Unterhemd.

Klimaanlage gibt es in dem kleinen Familienbetrieb in der Stollgasse 5 keine. „Wir haben nur einen Ventilator.“ Aber dafür erfüllen meistens fruchtige Düfte den Gastraum. Denn die „ Golden Lounge“ ist nicht nur Restaurant und Pizzeria, sondern auch Shisha-Bar. Die Wasserpfeifen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Während gläubige Muslime im Ramadan tagsüber weder essen, noch trinken, ist das für den jungen Gastro-Allrounder übrigens kein Thema. „Dann könnte ich meine Arbeit nicht machen.“