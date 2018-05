39 Wiener Schüler mussten auf Airport übernachten

Der missglückte Flug der Air Malta von Luqa nach Wien am vergangenen Freitag schlägt weiter Wellen. Wie berichtet, gab es nach dem Boarding mehrere Versuche, die Motoren der Maschine in Gang zu bringen. Nach mehrstündiger Verspätung startete der Airbus schließlich Richtung Österreich. Doch auf rund 3500 Meter Höhe legte der Pilot mehrere Schleifen ein und musste wegen erneuten technischen Problemen eine Rücklandung durchführen. Die Folge waren chaotische Szene nicht nur in Malta, sondern auch in Wien. Nicht nur eine HTL-Klasse aus Wr. Neustadt übernachtete in der VIP-Lounge, eine Wiener NMS-Klasse mit 39 Schülern im Alter von 12 bis 14 Jahren musste gar auf den Metallsitzen die Nacht verbringen. „Die Schüler warten teilweise von sieben Uhr in der Früh bis am nächsten Tag um 13 Uhr wach“, berichtet die Donaustädter Lehrerin, Doris Reisinger. Es gab keine Decken oder Polster.