22 Tote: Polizei übt Terroranschlag in Wien

Rund um einen Bus der Wiener Linien liegen 22 Leichen, einige der Körper sind zerfetzt, blutige Körperteile sind verstreut. Mit sehr realistischen Methoden üben Tatortermittler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz derzeit einen Terroranschlag durch einen Selbstmord-Attentäter auf einen Sightseeingbus in Wien-Kaisermühlen. Ein Einsatz der durchaus eines Tages Realität werden könnte. Sogar echte Pressekonferenzen mit echten Journalisten (auch des KURIER) sind Teil der umfangreichen Übung.

77 Beamte sind allein diese Woche eingesetzt, vor allem die so genannten DVI-Teams des Innenministeriums sind im Einsatz. Diese Truppe wurde Anfang des Jahrtausends nach zahlreichen Katastrophen gebildet und ist für Großeinsätze zuständig – etwa den Tsunami in Südostasien oder der Fund von 71 Toten in einem Lkw in Parndorf. „Ein Einsatz dauert für uns immer mehrere Monate“, erklärt Harald Stöckl, Referent für die Disaster Victim Identification (DVI, Opferidentifizierung).