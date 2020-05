YouTube-Stars: "Mozart ist mein Gott"

Mit dem EU-kritischen Song "Fuck se Energiesparlampe" sorgen zwei Wiener mit dem klingenden Bandnamen "Zwa Voitrottln" auf YouTube für Furore. Der KURIER traf die beiden Glühbirnenliebhaber Johannes Glück (35) und Dieter Hörmann (22) zum Gespräch.





KURIER: Euer Video ist auf Youtube.com schon mehr als 100.000-mal geklickt worden. Überrascht vom Erfolg?

Johannes Glück: Ja, total, vor allem, weil das Video ja der volle Trash ist. Wir haben uns beim Stubentor getroffen und einfach losgelegt.



Mit viel Körpereinsatz, vor allem von Dieter Hörmann.

Dieter Hörmann: Dass ich beim Dreh dort so ausgezuckt bin, lag auch an Passanten. Es hat mich total motiviert, dass die mich deppert angeschaut haben.

Glück: Ich habe vieles einfach nur mit meinem iPhone gedreht, etwa die Lampen in der U-Bahn oder das Dissen ( Beleidigen, Anm. ) der Energiesparlampen im BauMax.

Wie kam es zur Idee zu dem Song?

Glück: Ich hasse ja das Licht von diesen Energiesparlampen schon immer. Der Impuls für den Song war dann der Film Bulb Fiction . Gleich nachdem wir im Kino waren, haben wir begonnen, erste Ideen zu sammeln.



Dabei geht es in dem Lied ja nicht nur gegen die Energiesparlampen, sondern auch gegen die EU an sich.

Glück:

Ich glaube, eine Weltregierung macht nur Sinn, wenn man davon ausgeht, dass an den Schalthebeln der Macht lauter nette Menschen sitzen, denen unser aller Wohlergehen am Herzen liegt. So ist es aber nicht, und daher bin ich skeptisch.



Wie kommt man darauf, sich als Band "Zwa Voitrottln" zu nennen? Für jedes Marketing ist das eine Herausforderung.

Hörmann: Wir haben beide am Konservatorium Musical studiert und uns dort kennengelernt. Dann haben wir gemeinsam die ersten Texte geschrieben und uns gedacht: "So was können nur zwa Voitrottln schreiben."