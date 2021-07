Weihnachtslieder für die Grinches dieser Welt

Weihnachtszeit ist Kitschzeit. Die alten Klassiker wie "Driving Home For Christmas" oder "Last Christmas" finden sich jedes Jahr wieder in den Charts. Auch auf Christkindlmärkten bekommen die Besucher meist nichts anderes zu hören. Dass sich Weihnachten allerdings auch ganz anders anhören könnte, das beweisen die nachstehenden Interpreten mit ihren Songs.

Dana Dane - " Dana Dane Is Coming to Town"

Gott sei Dank gibt es Rapper wie Dana Dane. Dieser rettet in dem Song mal eben schnell Weihnachten und macht so alle Menschen glücklich. Also, an alle schlechten MCs: „You better watch out, Dana Dane ist coming to town“.