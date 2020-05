Voting: Wer sind Österreichs Kult-Twitterer?

Bevor es zum Voting geht - hier die Nominierten mit kurzen Beschreibungen:

Auswahl von Julian Ausserhofer

@chepedaja: Jeder Tweet ein Gedicht: Entlarvend und subtil, kurzweilig und erheiternd. Ganz großes Kopfkino!

@grr_mono: FM4-Morningshow-Moderator und Teil des Künstlerkollektivs Monochrom. Grandiose Linkauswahl, auch lustig. Twittert leider zu wenig.

@GittiSchimeck: Selbstbeschreibung: Twitterikone? What else is there to say?

@philoponus: Bildungsbürger und Besserwisser. Konsumiert so viel Kultur wie er twittert (unglaublich). Glänzt durch Tweets mit tollen Zitaten.

@clemenshaipl: Kabarettist (Projekt X (FM4)) und – ja, trotzdem – unglaublich witzig.

@pyrker: Life-Caster und Viel-Twitterer. Unterhaltsam.

@Comandantina: Die Wiener Autorin, Regisseurin und Zeichnerin Andrea Maria Dusl. Twittert leider nur sporadisch, dann aber sehr toll.

@haubentaucherat: Grazer Autor und Restaurantkritiker, Herausgeber eines lesenswerten (Pop-)Kulturblogs. Stilsicher.

@franzjoseph: Ein Teil der Kabarettisten @GebMoped, die hinter zahlreichen politischen Satiren stehen, die in den letzten Monaten herumgeschwirrt sind. Selbsternannter @Kulturfuzzi.

@eselat: Unabhängige Kultur-News made in Vienna. Feiner Veranstaltungskalender.

Auswahl von Judith Denkmayr



@digiom: Internet-Meme- und ANON-Expertin, Wissenschafterin und Popkultur-Liebhaberin. Und: Hochwertiger Katzen Content inside!

@stefanschmoelz: Prince Charming! Immer gerne gelesen und geplaudert!

@fatmike182: Angewandter Skeptizismus und Allfälliges (gerne im PingPong mit @gittischimeck)

@Martinthuer: Medien, Politik, Reisefanatiker, Beobachtungen aus Absurdistan, irgendwo bekommt man sicher Bonusmeilen gutgeschrieben, wenn man ihm folgt!

@fanfarella: Outfit-Fotos, die einen immer ein bisschen wie einen augespuckten Kaugummi aussehen lassen, Lifestyle-Guidance und - viele Fotos der hübschesten Fußhupe der Stadt.

@dchris: Fotografie, Musik

@sauerstoff: wandelt zwischen den Welten (aka Dornbirn und Frankfurt) Langjähriger Twitterant auf hohem Niveau

@_subnet: Nischenprogramm: Hier geht’s um Gadets, Code und Trash! Nebenbei kriegt man ein Gefühl dafür, wie Österreichs Social Software Elite lebt und arbeitet.

Auswahl von Lisa Oberndorfer

@stylekingdom: Auch wenn man kein Modeblogleser ist, Maria zu folgen zahlt sich aus. Sie teilt Anekdoten aus ihrem Privatleben genau so wie ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen

@mittermayr: Ob die nächtliche Bosna oder das Weihnachtsgeschenk für die Freundin: Roman twittert über alles, was ihm gerade einfällt und gibt dem ganzen einen unterhaltsamen Spin

@youfox: Uschi hat einen ganzen Blogbeitrag darüber geschrieben, warum private Kommunikation via Twitter besser ist als die geschäftliche.

@sueholzer: Aus dem Alltag einer Agenturchefin zwischen Morgenyoga, Kundenmeetings und dem abendlichen Glas Wein.

@blackened_sky: Claudia Gamon, Stv. Bundesvorsitzende der JuLis nutzt ihr Twitter nicht um zu politisieren, sondern die Welt an ihrer Liebe für Tori Amos und Laufen teilhaben zu lassen.

@kathaka Kathrin: ist Marketing Managerin beim Startup Tupalo und gibt Einblicke in den teils chaotischen Arbeitsalltag und ihr ebenso teils chaotisches Privatleben.

@hdrr_at: Zugegeben, manchmal wirken seine Jokes etwas gezwungen, aber der Mann ist einfach lesenswert.

Vorschläge von Twitter-Usern nach unserem Aufruf:

@nattl

@ginocultura

@phettberg_mcgoo

@matthiasdaniel

@matthiasjax