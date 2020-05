Votavas erstaunliches Debütalbum "Elf"

Votava, der seit seiner Jugend Musik macht, legt jetzt, mit 41 Jahren, sein Debütalbum als Sänger und Songschreiber vor: Staubtrockener Rock zwischen Blues, Folk und Alternative, dazu abgründige, schroffe Texte: "So ist das Leben, es ist ein Kommen und ein Gehen." Die Songs geben sich oft anschmiegsam - er will ja nur spielen! - um dann umso heftiger zuzubeißen.



Votava beschreibt die Reise zu diesem Album als "langen Weg". "Ich bin ja eher zufällig in diese Fernseh-, Radio und Komödiantenlaufbahn hineingeraten. Aber ich habe das alles nie als Beruf empfunden. Und dann habe ich von null auf mein eigenes Tonstudio aufgebaut. Ich hatte damals technisch keine Ahnung, ich wusste nicht mal, was ein Kompressor ist."