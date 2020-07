Voormann: Die Beatles hatten "etwas Magisches"

Klaus Voormann gilt als einer der besten Kenner der Beatles. Er lernte die Musiker 1960 in Hamburg kennen, die Freundschaft hielt bis heute.

Am Donnerstag (21.15 Uhr, ServusTV) diskutiert er in "Talk im Hangar-7" unter der Leitung von KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter über die Frage "Rockt Musik noch die Gesellschaft?" Anlass: Vor 50 Jahren erschien die erste Single der Beatles und die Rolling Stones traten erstmals auf.

KURIER: Hat Rock und Pop noch die Kraft, etwas zu verändern?

Klaus Voormann: Diese Kraft hat sich abgenutzt. Der Knalleffekt, der damals da war, den gibt es nicht mehr: Die Musik war neu, und plötzlich gab es ernst zu nehmende Texte!

Wir stellen rückblickend Musik gerne in einen politischen Kontext. Hat die Musik damals, in den Sechzigerjahren, politisch etwas bewirkt?

Das würde ich meinen! Oft wurde es überzogen, die Leute sangen dann nur noch "Frieden! Frieden! Frieden!" So leicht geht das ja nicht. Aber in vielen Liedern wurden die Menschen auf Dinge hingewiesen, die ihnen vorher nicht bewusst waren.

