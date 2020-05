"Urbanize": Soll der Sex aus der City?

Ins New Orleans nach Hurricane Katrina führt am 11.10. um 19 Uhr die US-Dokumentation "Land Of Opportunity" von Luisa Dantas, eine filmische Spurensuche nach den Auswirkungen der Naturkatastrophe auf die Stadtentwicklung und lokale Communities. " Creative And The Capitilist City" von Tino Buchholz forscht daraufhin in Amsterdam, einem weltweiten Kreativ-Hot-Spot, nach Gewinnern und Verlierern des Hypes rund um Richard Floridas Standardwerk zum Thema " Creative City". Der Stadt im Spielfilm widmet sich das Festival Urbanize am 13.10. mit der Österreichpremiere von "Medianeras" (19 Uhr, Topkino), dem Debüt von Gustavo Taretto, das die Stadt als Bühne verhandelt und ebenso als Liebeserklärung an die pulsierende Metropole Buenos Aires fungiert wie als Untersuchung der Liebe in Zeiten von Social Media.



Urbanize: 7. bis 16. Oktober - mit Vorträgen, Forschungsreisen, Diskussionen, Filmen, Alltagsforschungen und künstlerischen Interventionen.