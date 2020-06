Urban Outfitters: Hipster-Humor hat Grenzen

Hipster lieben Urban Outfitters und es wäre an der Zeit, dass auch in Wien endlich eine Filiale aufsperrt. Dass die großen Modehäuser aber nicht zu den ganz Guten in Sachen Karma und so zählen, ist allerdings auch kein Geheimnis. Allerdings steht Urban Outfitters nun wieder einmal unter starkem Beschuss. Die Navajo-Indianer haben letzte Woche bereits zum zweiten Mal eine Klage gegen den Konzern aus Philadelphia eingereicht, weil dieser den geschützten Begriff "Navajo" zum wiederholten Male für seine Produktbeschreibungen verwendet hatte. Ethno-Muster sind nun mal gerade hip und der Begriff "Navajo" wohl irgendwie authentischer. Die Navajo sind zahlenmäßig übrigens das zweitgrößte indianische Volk in den Vereinigten Staaten.

Vor kurzem gab es außerdem noch Vorwürfe, dass Urban Outfitters beleidigende St.-Patricks-Day-Artikel im Sortiment habe. Darunter ein T-Shirt mit der Aufschrift "Kiss Me I´m Drunk, Or Irish, Or Whatever" (Küss mich, ich bin betrunken oder Ire oder was auch immer) oder eine Baseball-Kappe mit einer Figur auf allen Vieren, die sich gerade übergibt mit dem Spruch "Irish Yoga".