Unglaublich, aber nicht wahr: Urbane Mythen

Im Zeitalter der vernetzten Internet-Kommunikation verbreiten sich diese urbanen Legenden auch auf einer globalen Ebene. In der Studie "Emotional Selection in Memes" haben amerikanische Wissenschaftler untersucht, welche Geschichten sich besonders gut dafür eignen, als urbane Mythen weitererzählt zu werden. Das einleuchtende Ergebnis: Je grausliger, desto besser. Oder um es in den Worten der Autoren von der "American Psychological Association" zu sagen: "Bad emotions are good emotions". Geglaubt wird also, was berührt, und nicht unbedingt was logisch erscheint.



Wenn sie also das nächste Mal die Geschichte von der Oma einer Bekannten, die ihren Pudel in der Mikrowelle trocknen wollte - woraufhin dieser explodierte und Oma nie wieder dieselbe war - hören, denken sie daran: Die Geschichte wird nicht wahrer, weil sie ein guter Freund erzählt. Diese spezielle Geschichte kursiert seit den 70er Jahren.

Ob Verschwörungstheorie oder lustige Anekdote - wer sicher gehen will keinen Blödsinn zu glauben, sollte sich an ein einfaches Prinzip halten: Glaube nur das, was du auch wirklich mit eigenen Augen gesehen hast.