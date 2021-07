Stereo MCs: Mitten in den London Riots

Brixton in Süd-London Anfang August: In ihrem Frontline Studio in der Atlantic Road wollen Rob Birch und Nick Hallam an einem Remix für ihr Freitag erschienenes Album "The Emperor's Nightingale" arbeiten. Doch es fehlt an Konzentration. Ein paar Blocks weiter stehen Autos in Flammen, schlagen Vermummte Schaufenster ein, prügeln Polizisten in Kriegs-Rüstung auf Jugendliche ein.



"Es war beängstigend", erinnert sich Nick Hallam im KURIER-Interview. "Vor allem, weil wir auch dort wohnen und unsere Familien dort sind. Aber gewundert hat es mich nicht. Seitdem die Polizei vor zwei Monaten am Trafalgar Square eine Studentendemo gegen Schulgebühren mit brutaler Gewalt zerschlagen hat, habe ich damit gerechnet. "

Revolution 2008 stellten die Stereo MCs, die 1992 mit "Connected" berühmt wurden, im Song "Revolution" fest, dass es der Gesellschaft für eine Revolution immer noch zu gut geht. Diese Meinung haben die beiden jetzt revidiert. Sie haben Verständnis für die randalierende Jugend.