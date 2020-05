Starb Amy Winehouse an radikalem Entzug?

Was macht einen radikalen Entzug so gefährlich?

Es kommt zu Störungen aller autonomen Funktionen des Körpers - wie Atmung, Herz- oder Darmfunktion. Herzflimmern, Thrombosen oder epileptischen Anfällen können auftreten. Auch massive Durchfälle sind möglich, die

den Elektrolythaushalt durcheinanderbringen - auch das ist für das Herz gefährlich. Herz- und Lungenleiden (Winehouse soll an einer chronischen Lungenerkrankung gelitten haben, Anm.) sind ein zusätzliches Risiko. Menschen, die einen kalten Entzug ohne begleitende medikamentöse Therapie durchmachen, haben nachher ein viel stärkeres biologisches Verlangen als vorher. Durch so einen Entzug wird im Kopf mehr kaputt als durch die Alkoholvergiftung.



Angeblich wollte sie keine schrittweise Reduktion, aus Angst, es so nicht zu schaffen.

International ist das eine übliche Vorgangsweise, die aber intensiv begleitet werden muss: Ein Medikament blockiert die angenehme Wirkung des Alkohols, das hilft dem Patienten, die Trinkmenge zu verringern. Am Anfang bestellen wir den Patienten oft jeden Tag, er muss ein Trinktagebuch führen. Nach einigen Wochen ist ein Niveau erreicht, wo der Patient sagt: Jetzt versuche ich, ganz aufzuhören.



Ist völlige Abstinenz immer das oberste Ziel?

Nein, oft ist das wichtigste Ziel das Überleben - und die Lebensqualität. Bei 18 % der Alkoholkranken ist - wegen ihres starken biologischen Verlangens - eine dauerhafte Abstinenz unbedingt erforderlich, bei rund 60 % ist sie empfehlenswert und bei 22 % ist sie nicht unbedingt notwendig, weil keine biologische Abhängigkeit vorliegt.



Hätte man Winehouses Tod verhindern können?

Man hätte ihr sicher besser helfen können: Durch eine Therapie, bei der man sich wirklich um den Menschen kümmert und ihm nicht nur Geld abnimmt.



BUCHTIPP: Otto Lesch, Henriette Walter, Alkohol und Tabak - Medizinische und Soziologische Aspekte von Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit, Springer Wien New York, 82,19 €