R.E.M.: "Unser tiefster Dank fürs Zuhören"

R.E.M. formierten sich 1980 in Athens, Georgia. Die erste Single " Radio Free Europe" und das erste Album "Murmur" machen sie vor allem in Studentenkreisen rasch bekannt. Michael Stipes akustisch wie inhaltlich schwer verständliche Song-Poesie trug zum Erfolg ebenso bei wie die zwischen Mainstream-Pop und Alternative-Rock schwebende, vom Folk der Byrds mindestens so stark wie vom Underground beeinflusste Musik.



Mit Hits wie "The One I Love" (1986) und allerspätestens "Losing My Religion" (1991) und "Man On The Moon" (1992) wurden sie zu Weltstars, was sie selbst am meisten zu irritieren schien. Sie blieben stets Unbequeme, die sich politisch (etwa gegen den Irak-Krieg) äußerten. Ihr stilvoller Abgang gerade jetzt - ihr jüngstes Album "Collapse Into Now" kam bei Kritik und Publikum bestens an - kann auch als Absage an die zunehmend kunstfeindliche Musikindustrie interpretiert werden, der sie stets kritisch gegenüber standen.