"Porno" - ein Buch mit Warnhinweis

Die Namensliste der " Porno"-Autoren liest sich dann so: Robert Palfrader, Thomas Glavinic, Philipp Hochmair, Barbi Markovic, Joachim Lottmann, Julya Rabinowich, Christopher Just, Melanie Kretschmann, Thomas Draschan und Michael Leon. Auf knapp 120 Seiten berichten sie über ihre (ersten) sexuellen Erlebnisse oder veröffentlichen ihr teilweise pervers ausfallende Fan-Post (Kretschmann). Dabei tragen manche in ihren - ähm - geilen Geschichten gerne dick auf. Charlotte Roche lässt grüßen. Der Wiener Autor Thomas Glavinic schreibt zum Beispiel: "Ich will mich von Dir schlagen lassen. Weil ich mit Dir an meine Grenzen gehen will. Und vielleicht darüber hinaus." Was sich manchmal durchaus amüsant liest ( Robert Palfrader, siehe Leseprobe unten), gleitet streckenweise ins Belanglose ab. Der sich selbst gerne als verdrogter Sexgott sehende Christopher Just philosophiert in seinem Text etwa über behaarte "Mösen, oder Muschis, oder Fotzen": "Ich habe seit 25 Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen, die eine behaarte Muschi gehabt hat." Aha. Gratuliere!



Über Sex und Porno hat auch der mittlerweile in Wien lebende Joachim Lottman einiges zu sagen: Für ihn ist Sex ein "Unwort" und Pornografie "blöd, dämlich, sogar unsagbar dämlich (...). Aber sie ist halt zur Volksreligion aufgestiegen, wie 'die Atomfrage'". Laut Lottermann sind Pornografie und die Atomgefahr das Gleiche. Soll heißen: "Alle glauben inzwischen daran" und es gibt "niemanden mehr, der an der verordneten pornografischen Weltsicht zweifelt."

Übrigens: " Porno" ist nur für erwachsene Leserinnen und Leser geeignet. Auch gut, pubertierende Jugendliche klicken sich eh lieber durch YouPorn.