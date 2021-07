Internet-Hit: Wenn Pokémon Rache üben

So sieht wohl gelungenes Stadtmarketing aus: Die Schweizer Metropole Basel nützt den aktuellen Riesen-Hype um die Gaming-App "Pokémon Go" und gab einen Clip in Auftrag, bei dem das Spielprinzip einmal umgekehrt wird. Das Video beruht nicht darauf, dass putzige virtuelle Figuren eingesammelt werden, sondern: Die Pokémon kehren den Spieß um und gehen in Basel auf Menschenjagd.

Auf Facebook ging das virale Video auf die 50 Millionen Views zu, mehr als eine Million Menschen haben den Clip bis Donnerstag Abend bereits geteilt.